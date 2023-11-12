Заря – ЛНЗ 1:2

Голы: Алефиренко, 88 – Г. Пасич, 7, 89

В преддверии матча на тренерском мостике Зари произошли изменения. Вместо Валерия Кривенцова команду возглавил опытный Юрий Коваль, пишет 24 Канал.

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Однако негативный результат в матче Лиги конференций против Маккаби (1:3), длительная дорога и смена тренера не способствовали улучшению игры. Уже в дебюте встречи Пасич замкнул подачу Шестакова и открыл счет во встрече.

За две минуты до завершения поединка Алефиренко восстановил паритет – 1:1. Однако "черно-белые" не сумели спастись от поражения. Через минуту тот же Пасич поставил окончательную точку в матче.

Луганская Заря продолжает находиться в зоне переходных матчей. У команды Коваля 10 очков и 14 место в таблице. Лишь два пункта отдаляют "черно-белых" от вылета.

Черкасский ЛНЗ поднялся на 10-ю строчку. У команды Дулуба 16 зачетных пунктов.

Видеообзор матча Заря – ЛНЗ