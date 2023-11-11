Матч Лиги конференций против израильского Маккаби (1:3) стал последним для тренера "черно-белых" Валерия Кривенцова. Украинский специалист написал заявление об увольнении по личному желанию, сообщает официальный сайт Зари.

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Вместе с Кривенцовым команду покинул и его помощник Александр Коваль. Раньше хорват Младен Бартулович сообщил, что он будет готовить "черно-белых" к матчу с ЛНЗ. Однако руководство клуба было иного мнения.

Выполнять обязанности главного тренера Зари будет хорошо известый болельщикам специалист – Юрий Григорьевич Коваль. 65-летний тренер занимал в клубе должность спортивного директора.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ Заря занимает 10 место с 10 набранными очками. 12 ноября "мужики" сыграют во Львове против черкасского ЛНЗ.

Тренерская карьера Юрия Коваля