Луганская Заря после сенсационной победы над греческим клубом АЕК в Лиге Европы попытается развить успех против Лестера. В четверг, 3 декабря, Заря в Запорожье примет английский клуб в рамках 5-го тура Лиги Европы. Прогноз на матч – читайте в материале Спорт 24.

Заря – Лестер прогноз

Лестер уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы, пишет 24 канал. Следовательно, команда Брендана Роджерса приедет в Запорожье без особой мотивации побеждать.

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Заря еще сохраняет математические шансы сыграть в плей-офф. Для этого украинцам обязательно нужно побеждать Лестер и надеяться на неудачу Браги в параллельной игре.

Прогноз Marathonbet

Перед матчем букмекеры считают, что Лестер – фаворит встречи. Победу английского клуба оценивают коэффициентом 1,70. В то же время на победу подопечных Виктора Скрипника предлагают коэффициент 5,45. Ничья в матче оценена коэффициентом 3,94.

Хороший коэффициент на ставку 1X. Она предусматривает победу Зари или ничью. Такой двойной результат игры, который позволяет еще и застраховать свою ставку, оцененный коэффициентом 2,30.

В первом туре Заря проиграла Лестеру со счетом 3:0. Коэффициент 1,71 на то, что в этот раз будет тотал голов больше 2.5. Если же в матче будет меньше 2.5 голов – коэффициент 2,26.

Поединок Заря – Лестер состоится 3 декабря. Начало игры в 19:55.