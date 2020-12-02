Луганська Зоря після сенсаційної перемоги над грецьким клубом АЕК у Лізі Європи спробує розвинути успіх проти Лестера. У четвер, 3-го грудня, Зоря у Запоріжжі прийме англійський клуб у рамках 5-го туру Ліги Європи. Прогноз на матч – читайте у матеріалі Спорт 24.

Зоря – Лестер: прогноз

Лестер уже забезпечив собі участь у плей-офф Ліги Європи, пише 24 канал. Відтак, команда Брендана Роджерса приїде у Запоріжжя без особливої мотивації перемагати.

Варте уваги "Зоря" сенсаційно розгромила грецький АЕК у Лізі Європи: відео

Зоря ще зберігає математичні шанси зіграти у плей-офф. Для цього українцям обов'язково потрібно перемагати Лестер і надіятися на невдачу Браги у паралельній грі.

Прогноз Marathonbet

Перед матчем букмекери вважають, що Лестер – фаворит зустрічі. Перемогу англійського клубу оцінюють коефіцієнтом 1,70. Водночас на звитягу підопічних Віктора Скрипника пропонують коефіцієнт 5,45. Нічия в матчі оцінена коефіцієнтом 3,94.

Хороший коефіцієнт на ставку 1X. Вона передбачає перемогу Зорі або нічию. Такий подвійний підсумок гри, який дозволяє ще й застрахувати свою ставку, оцінений коефіцієнтом 2,30.

У першому турі Зоря програла Лестеру з рахунком 3:0. Коефіцієнт 1,71 на те, що цього разу буде тотал голів більше 2.5. Якщо ж у матчі буде менше 2.5 голів – коефіцієнт 2,26.

Поєдинок Зоря – Лестер відбудеться 3-го грудня. Початок гри о 19:55.