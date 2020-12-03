Луганська Зоря 3-го грудня приймає англійський Лестер у рамках 5-го туру Ліги Європи сезону-2020/2021. Текстову онлайн-трансляцію матчу в Запоріжжі проведе Спорт 24.

Поєдинок Зоря – Лестер розпочнеться о 19:55. Про це повідомляє 24 канал.

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Англійський клуб вже гарантував собі вихід у плей-офф раунд. Водночас Зоря перебуває на останній сходинці, але зберігає шанси вийти з групи.

Для цього українському клубу слід перемагати Лестер та надіятися на невдачу Браги.

Зоря та Лестер вже зустрічалися у цьому розіграші Ліги Європи. Поєдинок в Англії завершився розгромною перемогою "лисиць" з рахунком 3:0.

Стартові склади команд

Зоря: Васіль – Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс – Юрченко, Назарина, Кочергін – Громов, Гладкий, Кабаєв.

Запасні: Шевченко, Мацапура, Луньов, Перовіч, Агапов, Алефіренко, Піддубний, Гринь, Саядманеш.

Лестер: Ворд – Перейра, Морган, Сьоюнджю, Джастін – Чаудрі, Ндіді – Барнс, Прат, Ундер – Іхеаначо.

Запасні: Якуповіч, Столарчик, Фофана, Маддісон, Олбрайтон, Перес, Менді, Фукс, Томас, Лешабела, Флін, Нельсон.

Зоря – Лестер: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи