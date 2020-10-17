Луганская "Заря" не сумела в домашнем матче обыграть "Колос". Команда пропустила гол уже в компенсированное арбитром время с пенальти.

Заря – Колос 1:1

Голы: Кочергин, 44 – Селезнев, 90+3 (пен)

Удаление: Юрченко, 90 + 3 (Зоря)

Луганская "Заря" до этого выиграла все четыре матча против "Колоса" в прошлом сезоне. При этом три последних с "сухим" счетом. И в этом матче пыталась получить три очка, чтобы подняться к группе лидеров. Именно там и находился "Колос", который в этом сезоне проиграл лишь на старте "Шахтеру".

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В первом тайме "Заря" много раз била по воротам Кучерука, который заменил Волынца. Но пробить удалось только один раз. В конце первого тайма команде удалась быстрая атака, и Кочергин получив пас на ход в штрафную, мощно пробил под ближнюю штангу.

До этого Кочергин имел как минимум два момента, чтобы отличиться. Но первый раз он отправил мяч выше ворот. А второй раз вратарь кончиками пальцев сумел задеть мяч, после чего тот попал в перекладину.

В начале второго тайма главный тренер "Колоса" Костышин бросил в бой Богданова и Селезнева. И именно последний и принес ничью для его команды. Правда, это произошло уже в компенсированное арбитром время. После подачи с углового мяч отлетел к Исаенко. Нападающий пробил, но мяч попал в руку Юрченко. Арбитр назначил пенальти, а игрок получил желтую карточку. Учитывая, что она стала для него второй, то полузащитник досрочно покинул поле.

Пробивать пенальти пошел Селезнев, и свою возможность не упустил.

Ничья в матче, который оставил "Зарю" во второй половине турнирной таблицы. "Колос" же опустился на четвертое место, пропустив вперед "Шахтер". "Горняки" в этом туре разгромили "Львов", забив четыре гола за 14 минут.

Видеообзор матча Заря – Колос