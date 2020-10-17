Луганська "Зоря" не зуміла в домашньому матчі обіграти "Колос". Команда пропустила гол вже у компенсований арбітром час з пенальті.

Зоря – Колос 1:1

Голи: Кочергін, 44 – Селезньов, 90+3 (пен)

Вилучення: Юрченко, 90+3 (Зоря)

Луганська "Зоря" до цього виграла усі чотири матчі проти "Колоса" в минулому сезоні. При цьому три останні з "сухим" рахунком. І в цьому матчі намагалася здобути три очки, щоб піднятися до групи лідерів. Саме там і перебував "Колос", який в цьому сезоні програв лише на старті "Шахтарю".

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У першому таймі "Зоря" чимало била по воротах Кучерука, який замінив Волинця. Але пробити вдалося лише один раз. Наприкінці першого тайму команді вдалася швидка атака, і Кочергін отримавши пас на хід у штрафну, потужно пробив під ближню штангу.

До цього Кочергін мав як мінімум два моменти, щоб відзначитися. Але перший раз він відправив м'яч вище воріт. А другий раз воротар кінчиками пальців зумів зачепити м'яч, після чого той влучив у перекладину.

На початку другого тайму головний тренер "Колоса" Костишин кинув в бій Богданова та Селезньова. І саме останній і приніс нічию для його команди. Правда це сталося вже у компенсований арбітром час. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Ісаєнка. Нападник пробив, але м'яч влучив у руку Юрченка. Арбітр призначив пенальті, а гравець отримав жовту картку. Зважаючи, що вона стала для нього другою, то півзахисник достроково покинув поле.

Пробивати пенальті пішов Селезньов, і свою нагоду не змарнував.

Нічия у матчі, яка залишила "Зорю" у другій половині турнірної таблиці. "Колос" же опустився на четверте місце, пропустивши вперед "Шахтар". "Гірники" в цьому турі розгромили "Львів", забивши чотири голи за 14 хвилин.

Відеоогляд матчу Зоря – Колос