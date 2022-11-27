Заря – Минай 1:1

Голы: Бражко, 61 – Твердохлиб, 90+1.

Пока в Катаре проходит чемпионат мира по футболу 2022 года, параллельно в Украине продолжается розыгрыш УПЛ сезона 2022-2023 годов. В эти выходные отыгрываются матчи 15 тура.

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В последнем поединке воскресенья луганская Заря в Киеве принимала Минай, пишет 24 канал. Команда ван Леувена шла на третьем месте, однако в субботу ее опередило Динамо, сыгравшее вничью с Металлистом 1925 года.

Сами луганчане доминировали в игре с аутсайдером турнира, но открыть счет смогли только в середине второго тайма. Бражко принял мяч вне штрафной и отважился на дальний выстрел.

Видео гола Бражка:

Отскок от снежного газона дезориентировал кипера Миная и снаряд оказался в воротах. Заря имела еще несколько моментов к концу матча, но ближе к концу игры решила удержать результат.

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Это и сыграло злую шутку с луганчанами. На первой компенсированной минуте Минай реализовал угловой, когда после суматохи в штрафной площадке Зари первым на мяче оказался Твердохлиб, поразивший фактически пустые ворота.

Видео гола Твердохлиба:

Ничья не позволила подопечным Ван Леувена приблизиться к Шахтеру, однако они догнали Динамо и опередили киевлян по дополнительным показателям.

Минай идет на зимний перерыв пока 11, но подопечных Шарана к паузе еще могут опередить Ингулец, Движение и Кривбасс. Заря еще до конца года играет перенесенный матч 7 тура с Колосом (1 декабря).