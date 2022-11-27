Зоря – Минай 1:1

Голи: Бражко, 61 – Твердохліб, 90+1.

Поки в Катарі проходить чемпіонат світу з футболу 2022, паралельно в Україні продовжується розіграш УПЛ сезону 2022-2023. Цими вихідними відігруються матчі 15 туру.

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В останньому поєдинку неділі луганська Зоря у Києві приймала Минай, пише 24 канал. Команда ван Леувена йшла на третьому місці, однак в суботу її випередило Динамо, яке зіграло внічию з Металістом 1925.

Самі луганці домінували у грі з аутсайдером турніру, але відкрити рахунок змогли лише в середині другого тайму. Бражко прийняв м'яч поза карним майданчиком і відважився на дальній постріл.

Відео голу Бражка:

Відскок від сніжного газону дезорієнтував кіпера Миная і снаряд опинився у воротах. Зоря мала ще кілька моментів до кінця матчу, але ближче до кінця гри вирішила втримати результат.

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Це і зіграло злий жарт з луганцями. На першій компенсованій хвилині Минай реалізував кутовий, коли після суматохи в карному майданчику Зорі першим на м'ячі опинився Твердохліб, який вразив фактично порожні ворота.

Відео голу Твердохліба:

Нічия не дозволила підопічним ван Леувена наблизитись до Шахтаря, однак вони наздогнали Динамо і випередили киян за додатковими показниками.

Минай йде на зимову перерву поки 11-им, але підопічних Шарана до паузи ще можуть випередити Інгулець, Рух та Кривбас. Зоря ж ще до кінця року відіграє перенесений матч 7 туру із Колосом (1 грудня).