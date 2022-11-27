Львов – Колос 0:1

Гол: Ореховский, 69 (пен.)

Удаление: Муравский, 68

Хозяева поля надеялись в заключительном поединке заработать три очка, чтобы не идти на перерыв в чемпионате на последней строчке. Впрочем, команда из Ковалевки, которая борется за еврокубковую зону, имела по этому поводу другие планы.

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Главный тренер Львова Олег Дулуб не смог выставить на игру с Колосом Максима Грисьо, пропускавшего матч из-за дисквалификации. В составе ковалевцев из-за перебора желтых карт отсутствовал защитник Николай Золотов.

Первый опасный момент в матче возник на 22-й минуте. Пушечный удар Андрея Богданова стряхнул снег с каркаса ворот Львова.

Хавбек Колоса еще не раз угрожал воротам "горожан". Особенно опасны были его удары со штрафных.

100-й гол Колоса в УПЛ

Впрочем, автором гола стал другой полузащитник ковалевцев. Павел Ореховский обокрал Назария Муравского на чужой половине поля, из-за чего защитник завалил хавбека в штрафной.

Сам потерпевший безупречно выполнил приговор судьи на 69-й минуте матча, а за минуту до этого Муравский увидел перед собой красный свет. Кстати, гол Ореховского стал 100-м для Колоса в УПЛ.

Играя в меньшинстве, львовяне не смогли ничего предложить гостям.

В итоге команда Дулуба потерпела девятое поражение в чемпионате и закрепилась на последней строчке турнирной таблицы.

Львов – Колос 0:1

Гол: Ореховский, 69 (пен.)

Удаление: Муравский, 68 (фол последней надежды).

Львов: Ильющенков – Муравский, Васильев, Никитюк, Вовкун (Шишка, 59), Мильченко, Полегенько, Симинин, Ныч (Крушинский, 46), Бугай, Бойко (Ременяк, 80, Михайлив Р., 85).

Колос: Волынец – Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Богданов, Ореховский (Мякушко, 79), Болбат (Задоя, 79), Смирный (Ильин, 54), Безбородько (Лысенко, 70).

Видеообзор матча Львов – Колос

Исправлять ситуацию Львов будет уже во втором круге, но без качественного усиления добиться этого будет крайне тяжело. Колос после 14 сыгранных матчей набрал 19 очков и разместился на шестом месте.