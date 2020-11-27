В четверг, 26 ноября, "Заря" неожиданно разгромила греческий АЕК на выезде (0:3). Лучшими игроками поединка стали сразу два игрока гостей – Джоэль Абу Ханна и Владислав Кабаев.

Первая часть матча проходила при равной игре, что привело к "сухому" счету в первой 45-минутке (0:0). Все голы команды приберегли на вторую часть встречи. Правда, в этом поединке отмечались только гости из Украины, пишет 24 канал.

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Оценки игроков

Украинцы трижды забили в ворота хозяев. За украинскую команду забивали Громов, Кабаев и Юрченко. Которые и установили окончательный счет матча – 0:3 в пользу "Зари".

Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков. Самую высокую оценку эксперты поставили сразу двум игрокам "Зари" – центральному защитнику луганчан Джоэлю Абу Ханне и полузащитнику Владиславу Кабаеву – по 7.8.

За 90 минут игрок сборной Израиля 53 раза встречался с мячом, отдал 31 точную передачу на партнеров по команде (из 40 передач), победил в трех из четырех верховых дуэлей. Четыре раза хорошо сыграл на отборе, такое же количество раз выносил мяч дальше от ворот и сделал два перехвата.

А Кабаев на 75-й минуте удвоил счет. После вбрасывания из-за боковой линии мяч транзитом от Иванисени оказался у Кабаева. Тот принял мяч и нанес красивый обводящий удар.

Подчеркнем, что с 49-й минуты АЕК играл в меньшинстве. Удаление получил украинский легионер греческого клуба Евгений Шахов. Эта победа позволила луганским футболистам добыть первые очки в групповом раунде Лиги Европы. После победы "Заря" приблизилась по очкам к АЕКу – по три, но дальше замыкает таблицу. У греческого клуба лучшая разница забитых и пропущенных голов.

Лидером группы G продолжает оставаться английский "Лестер" – 10 пунктов.



АЕК – "Зоря": оценки игроков / Скрин из WhoScored