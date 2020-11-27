У четвер, 26 листопада, "Зоря" несподівано розгромила грецький АЕК на виїзді (0:3). Найкращими гравцями поєдинку стали відразу два гравці гостей – Джоель Абу Ханна та Владислав Кабаєв.

Перша частина матчу відбувалась за рівної гри що призвело до "сухого" рахунку у першій 45-хвилинці (0:0). Всі голи команди приберегли на другу частину зустрічі. Щоправда, у цьому поєдинку відзначались лише гості з України, пише 24 канал.

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Оцінки гравців

Українці тричі забили у ворота господарів. За українську команду забивали Громов, Кабаєв та Юрченко. Які і встановили остаточний рахунок матчу – 0:3 на користь "Зорі".

Авторитетний портал WhoScored оцінив дії гравців. Найвищу оцінку експерти поставили відразу двом гравцям "Зорі" – центральному захиснику луганчан Джоелю Абу Ханні та півзахиснику Владиславу Кабаєву – по 7.8.

За 90 хвилин гравець збірної Ізраїлю 53 рази зустрічався з м'ячем, віддав 31 точну передачу на партнерів по команді (із 40 передач), переміг у трьох із чотирьох верхових дуелей. Чотири рази добре зіграв на відбиранні, таку ж кількість разів виносив м'яч далі від воріт та зробив два перехоплення.

А Кабаєв на 75-й хвилині подвоїв рахунок. Після вкидання з-за бокової лінії м'яч транзитом від Іванісені опинився у Кабаєва. Той прийняв м'яч та завдав красивого обвідного удару.

Наголосимо, що з 49-ї хвилини АЕК грав у меншості. Вилучення отримав український легіонер грецького клубу Євген Шахов. Ця перемога дозволила луганським футболістам здобути перші очки у груповому раунді Ліги Європи. Після звитяги "Зоря" наблизилась за очками до АЕКа – по три, але далі замикає таблицю. У грецького клубу краща різниця забитих та пропущених голів.

Лідером групи G продовжує залишатись англійський "Лестер" – 10 пунктів.



АЕК – "Зоря": оцінки гравців / Скрін з WhoScored