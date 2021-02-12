В субботу, 13 февраля, состоится матч, в котором сойдутся главные претенденты на бронзовые награды УПЛ – Заря будет принимать Десну. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Пока в турнирной таблице Десна занимает третье место, опережая Зарю на три очка. Однако у луганчан есть еще матч в запасе – перенесенная игра с Олимпиком. Поэтому победитель этого матча может гарантировать себе третье место.

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В первом круге сильнее оказалась именно Десна. Хотя именно игроки Зари первыми открыли счет в этом матче. Отличился Артем Фаворов, который перед тем перешел в Зарю именно из Десны. Но во втором тайме "северяне" забили трижды и победили.

Однако это было еще в 2020 году. После зимнего перерыва украинские клубы имеют "привычку" довольно сильно меняться. Некоторые команды превращаются из аутсайдеров в претендентов на еврокубки, другие наоборот – "прожигают" свое преимущество в турнирной таблице. Будет ли так с Зарей или Десной – покажет только игра.

Также стоит отметить, что Заря в это трансферное окно подписала лучшего бомбардира – Захеди Шахаба из Олимпика. А также усилила позицию левого защитника. Десна же потеряла – команду покинул Михаил Мудрик, которого Шахтер вернул из аренды. Зато к команде присоединился Денис Безбородько.

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Эксперты из букмекерской компании Favbet в этом матче отдают предпочтение Заре. Хотя и понимают, что легким этот матч для луганчан не получится – лишь 2,15 на их победу. На победу Десны – 3,30. Ничья в матче – 3,50.

Заря с 20 сентября прошлого года не знает горечи поражений в Чемпионате 10 матчей подряд: 5 побед и 5 ничьих.

Это будет матч, где обе команды стараются надежно играть в обороне. Заря с 4 октября более одного гола за матч в УПЛ не пропускает, а Десна – с 7 ноября. И все же на голы можно надеяться. И не один. Так, ТБ 2,5 – 1,89. Зато ТМ 2,5 – 1,92. В то же время, букмекеры больше склоняются к тому, что обе команды забьют – 1,71 на то, что это произойдет, против 2,06 что этого не произойдет.

Несмотря на то, что Шахаб лишь перешел в Зарю и не провел с клубом полноценные зимние сборы, именно у него больше всего шансов отличиться – 2,20 на его гол в матче. Шансы Филиппа Будковского, который в свое время выступал за Зарю, а сейчас играет в Десне – 2,75.