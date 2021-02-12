У суботу, 13 лютого, відбудеться матч, в якому зійдуться головні претенденти на бронзові нагороди УПЛ – Зоря прийматиме Десну. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Поки в турнірній таблиці Десна посідає третє місце, випереджаючи Зорю на три очки. Однак у луганчан є ще матч в запасі – перенесена гра з Олімпіком. Тож переможець цього матчу може гарантувати собі третє місце.

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У першому колі сильнішою виявилася саме Десна. Хоча саме гравці Зорі першими відкрили рахунок у цьому матчі. Відзначився Артем Фаворов, який перед тим перейшов до Зорі саме з Десни. Але у другому таймі "сіверяни" забили тричі та перемогли.

Однак це було ще у 2020 році. Після зимової перерви українські клуби мають "звичку" доволі сильно мінятися. Деякі команди з аутсайдерів перетворюються на претендентів на єврокубки, інші навпаки – "розтринькують" свою перевагу в турнірній таблиці. Чи буде так із Зорею або Десною – покаже лише гра.

Також варто відзначити, що Зоря в це трансферне вікно підписала кращого бомбардира – Захеді Шахаба з Олімпіка. А також підсилила позицію лівого захисника. Десна ж втратила – команду покинув Михайло Мудрик, якого Шахтар повернув з оренди. Зате до команди приєднався Денис Безбородько.

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Експерти з букмекерської компанії Favbet у цьому матчі віддають перевагу Зорі. Хоча і розуміють, що легким цей матч для луганчан не вийде – лише 2,15 на їх перемогу. На перемогу Десни – 3,30. Нічия у матчі – 3,50.

Зоря з 20 вересня минулого року не знає гіркоти поразок в Чемпіонаті 10 матчів поспіль: 5 перемог та 5 нічиїх.

Це буде матч, де обидві команди стараються надійно грати в обороні. Зоря з 4 жовтня більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає, а Десна – з 7 листопада. та все ж на голи можна сподіватися. І не один. Так, ТБ 2,5 – 1,89. Натомість ТМ 2,5 – 1,92. Водночас букмекери більше схиляються до того, що обидві команди заб'ють – 1,71 на те, що це відбудеться, проти 2,06 що цього не станеться.

Попри те, що Шахаб лише перейшов до Зорі і не провів з клубом повноцінні зимові збори, саме в нього найбільше шансів відзначитися – 2,20 на його гол у матчі. Шанси Пилипа Будківського, який свого часу виступав за Зорю, а зараз грає в Десні – 2,75.