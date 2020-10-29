Луганская "Заря" 29-го октября продолжит свой путь в Лиге Европы. Украинская команда в Запорожье примет португальскую "Брагу" в рамках 2-го тура группового этапа ЛЕ.

Начало матча второго тура Лиги Европы "Заря" – "Брага" в 19:55. Об этом сообщает 24 канал.

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Команды по-разному начали выступление в Лиге Европы. "Заря" на выезде уступила "Лестеру" со счетом 3:0. При этом "Брага" в родных стенах с таким же результатом одолела греческий АЕК.

Для "Зари" и "Браги" это третья встреча. В двух предыдущих матчах были зафиксированы ничейные результаты. Команды встретились в полуфинале квалификации ЛЕ, и "Заря" прошла благодаря большему количеству забитых голов на выезде.

Стартовые составы команд

Заря: Василий, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Назарина, Иванисеня, Юрченко, Кабаев, Кочергин, Лунев

Брага: Матеус, Кармо, да Сила, Виана, Эсгаю, Моура, Кастру, Франсержиу, Гайтан, Паулинью, Орта

Заря – Брага: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы