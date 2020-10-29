29 октября луганская "Заря" сыграет матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "Браги". Начало встречи-в 19:55.

Главные тренеры команд определились с составами на эту встречу. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также: Заря – Брага: где смотреть матч Лиги Европы

Заря – Брага: стартовые составы

"Заря": Василь, Хомченовский, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Юрченко, Иванисеня, Назарина, Кабаєв, Кочергин, Лунев.

Запасные: Шевченко, Руфати, Абу-Ханна, Поддубный, Цыганикс, Перович, Гринь, Гладкий, Сайядманеш.

"Брага": Матеус, Давид Карму, Раул Силва, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Гайтан, Франсержио, Андре Каштру, Франсишку Моура, Паулинью, Рикарду Орта.

Запасные: Тьягу Са, Рожериу Сантуш, Зе Карлуш, Витор Тормена, Роналду, Жоау Новайш, Аль-Мусрати, Руис, Андре Орта, Юри Медейруш, Гильерме.

Обслужит матч грузинская бригада арбитров под руководством Георгия Круашвили, ассистировать будут судьи на линиях Леван Варамишвили и Заза Пипия. Резервный судья – Георгий Вадачкория.