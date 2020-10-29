29 жовтня луганська "Зоря" зіграє матч другого туру групового етапу Ліги Європи проти "Браги". Початок зустрічі – о 19:55.

Головні тренери команд визначилися зі складами на цю зустріч. Про це повідомляє 24 канал.

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Зоря – Брага: стартові склади

"Зоря": Васіль, Хомченовський, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Юрченко, Іванісеня, Назарина, Кабаєв, Кочергін, Луньов.

Запасні: Шевченко, Руфаті, Абу-Ханна, Піддубний, Циганікс, Перович, Гринь, Гладкий, Сайядманеш.

"Брага": Матеус, Давид Карму, Раул Сілва, Бруно Віана, Рікарду Есгаю, Гайтан, Франсержіо, Андре Каштру, Франсишку Моура, Паулінью, Рікарду Орта.

Запасні: Тьягу Са, Рожеріу Сантуш, Зе Карлуш, Вітор Тормена, Роланду, Жоау Новайш, Аль-Мусраті, Руїс, Андре Орта, Юрі Медейруш, Гільєрме.

Обслужить матч грузинська бригада арбітрів під керівництвом Георгія Круашвілі, асистувати будуть судді на лініях Леван Варамішвілі і Заза Піпія. Резервний суддя – Георгій Вадачкорія.