Заря – Брага: где смотреть матч Лиги Европы
В четверг, 29 октября, луганская "Заря" будет принимать португальскую "Брагу" в матче группового этапа Лиги Европы. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.
Матч первого тура Лиги Европы "Заря" – "Брага" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 19:50. Сама игра стартует в 19:55, пишет 24 канал.
Смотрите также: Сумеет ли "Заря" взять первые очки в сезоне-2020/21 против "Браги" в ЛЕ: прогноз букмекеров
Смотреть онлайн матч "Заря" – "Брага" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.
Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.
Перед началом матча в 19:00 на канале выйдет программа "Путь в Гданьск". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам еврокубковый матч "Зари".
В сезоне 2020/2021 матчи Лиги Европы будут доступны на платформе Megogo. Чтобы посмотреть матч "Заря" – "Брага" нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".
Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.
-
Как делать онлайн ставки на спорт: пошаговая инструкция для новичков7 октября , 19:25
-
Сможет ли Сергей Ребров дать бой бывшей команде: анонс на матч "Ференцварош" – "Динамо"27 октября , 08:27
-
Хабиб Нурмагомедов эффектно победил Джастина Гейджи на UFC 254 и объявил об окончании карьеры25 октября , 00:02