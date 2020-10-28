В четверг, 29 октября, луганская "Заря" будет принимать португальскую "Брагу" в матче группового этапа Лиги Европы. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч первого тура Лиги Европы "Заря" – "Брага" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 19:50. Сама игра стартует в 19:55, пишет 24 канал.

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Смотреть онлайн матч "Заря" – "Брага" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 19:00 на канале выйдет программа "Путь в Гданьск". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам еврокубковый матч "Зари".

Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы с публикацией видео голов проведет Спорт24.

В сезоне 2020/2021 матчи Лиги Европы будут доступны на платформе Megogo. Чтобы посмотреть матч "Заря" – "Брага" нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.