Луганська "Зоря" 29-го жовтня продовжить свій шлях у Лізі Європи. Українська команда у Запоріжжі прийме португальську "Брагу" у рамках 2-го туру групового етапу ЛЄ.

Початок матчу другого туру Ліги Європи "Зоря" – "Брага" о 19:55. Про це повідомляє 24 канал.

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Команди по-різному розпочали виступ у Лізі Європи. "Зоря" на виїзді поступилася "Лестеру" з рахунком 3:0. Натомість "Брага" в рідних стінах з таким же результатом здолала грецький АЕК.

Для "Зорі" та "Браги" це третя зустріч. У двох попередніх матчах були зафіксовані нічийні результати. Команди зустрілися у півфіналі кваліфікації ЛЄ і "Зоря" пройшла завдяки більшій кількості забитих голів на виїзді.

Стартові склади команд

Зоря: Васіль, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовський, Назарина, Іванісеня, Юрченко, Кабаєв, Кочергін, Луньов

Брага: Матеус, Кармо, да Сіла, Віана, Есгаю, Моура, Кастру, Франсержіу, Гайтан, Паулінью, Орта

Зоря – Брага: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи