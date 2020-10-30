Луганская "Заря" не смогла победить португальскую "Брагу" во 2-м туре группового раунда Лиги Европы. Лучшим игроком в проигранном матче стал Владлен Юрченко.

Авторитетный портал SofaScore оценил игру футболистов в еврокубковом матче "Заря" – "Брага", в котором подопечные Виктора Скрипника потерпели поражение 1:2.

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Лучший игрок матча

Наивысшую оценку в составе "Зари" получил полузащитник Владлен Юрченко – 7,8. Его балл стал лучшим среди всех игроков, которые принимали участие в матче в составе обеих команд.

За 87-м минут на поле хавбек нанес 4 удара, два из которых были в рамку ворот. Один раз удачно обыграл соперника, 74 раза прикоснулся к мячу, отдал 40 точных передач (78%) и 11 подач. Дважды становился победителем в единоборствах.

За его спиной расположился центральный защитник Виталий Вернидуб – 7,2, а тройку лучших замкнул Дмитрий Иванисеня – 7,0.

Худшим футболистом "Зари" стал голкипер Никола Василий – 6,3.