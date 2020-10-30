Луганська "Зоря" не змогла перемогти португальську "Брагу" у 2-му турі групового раунду Ліги Європи. Найкращим гравцем у програному матчі став Владлен Юрченко.

Авторитетний портал SofaScore оцінив гру футболістів у єврокубковому матчі "Зоря" – "Брага", у якому підопічні Віктора Скрипника зазнала поразки 1:2.

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Найкращий гравець матчу

Найвищу оцінку у складі "Зорі" отримав півзахисник Владлен Юрченко – 7,8. Його бал став найкращим серед всіх гравців, які брали участь у матчі у складі обох команд.

За 87-м хвилин на полі хавбек завдав 4 удари, два з яких були у рамку воріт. Один раз вдало обіграв суперника, 74 рази доторкнувся до м'яча, віддав 40 точних передач (78%) та 11 подач. Двічі ставав переможцем у єдиноборствах.

За його спиною розташувався центральний захисник Віталій Вернидуб – 7,2, а трійку найкращих замкнув Дмитро Іванисеня – 7,0.

Найгіршим футболістом "Зорі" став голкіпер Нікола Васіль – 6,3.