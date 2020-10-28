У четвер, 29 жовтня, луганська "Зоря" прийматиме португальську "Брагу" у матчі групового етапу Ліги Європи. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч першого туру Ліги Європи "Зоря" – "Брага" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 19:50. Сама гра стартує о 19:55, пише 24 канал.

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Дивитися онлайн матч "Зоря" – "Брага" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 19:00 на каналі вийде програма "Шлях до Гданська". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам єврокубковий матч "Зорі".

Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи з публікацією відео голів проведе Спорт 24.

У сезоні 2020/2021 матчі Ліги Європи будуть доступні на платформі Megogo. Щоб переглянути матч "Зоря" – "Брага" потрібно мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна".

Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.