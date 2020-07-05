Луганская "Заря" 5 июля встретится с "Александрией" в рамках 29 тура украинской Премьер-лиги. Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт24.

Поединок "Заря" – "Александрия" начнется в 19:30, сообщает 24 канал. В прямом эфире игру покажет телеканал УНИАН. Достойно внимания: Лидер "Зари" официально переходит в европейский клуб Матч между "Зарей" и "Александрией" можно просмотреть и на сайте Спорт 24. Игру будет транслировать ютуб-канал FootballHub. Заря – Александрия: онлайн-трансляция Перед матчем "Заря" имеет отличную возможность выйти на чистое второе место. Для этого луганчанам нужно обязательно победить "Александрию".

Накануне "Динамо" проиграло "Шахтеру", поэтому клубы разделяют всего 2 очка.

Однако для "Александрии" это не последний шанс вмешаться в борьбу за награды. Отставание "Александрии" от "Зари" составляет 10 очков.

В случае поражения команда Владимира Шарана потеряет шанс защитить бронзовые награды, добытые в прошлом году.