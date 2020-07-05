Луганська "Зоря" 5 липня зустрінеться з "Олександрією" у рамках 29 туру української Прем'єр-ліги. Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт24.

Поєдинок "Зоря" – "Олександрія" розпочнеться о 19:30, повідомляє 24 канал. У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН. Варте уваги: Лідер "Зорі" офіційно переходить у європейський клуб Матч між "Зорею" та "Олександрією" можна переглянути і на сайті Спорт 24. Гру транслюватиме ютуб-канал FootballHub. Зоря – Олександрія: онлайн-трансляція Перед матчем "Зоря" має чудову можливість вийти на чисте друге місце. Для цього луганцям потрібно обов'язково перемогти "Олександрію".

Напередодні "Динамо" програло "Шахтарю", тому клуби розділяються усього 2 очки.

Натомість для "Олександрії" це чи не останній шанс втрутитися у боротьбу за нагороди. Відставання "Олександрії" від "Зорі" складає 10 очок.

У випадку поразки команда Володимира Шарана втратить шанс захистити бронзові нагороди, здобуті торік.