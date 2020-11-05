Луганская "Заря" 5-го ноября встретится с греческим клубом АЕК в 3-м туре Лиги Европы. Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы проведет Спорт 24.

Поединок "Заря" – АЕК состоится в Запорожье на "Славутич-Арене". Поединок начнется в 22: 00, сообщает 24 канал.

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Для "Зари" и ФК АЕК поединок чрезвычайно важен, ведь в стартовых турах обе команды проиграли английскому "Лестеру" и португальской "Браге".

Чтобы сохранить шансы выйти в плей-офф Лиги Европы обеим командам нужно добывать победу. Именно это добавляет остроты матчу.

До этого "Заря" и АЕК никогда не встречались.

Заря – АЭК стартовые составы

Заря: Шевченко – Хомченовский, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Лунев – Кабаєв, Громов

Запасные: Василий, Цвек, Руфати, Перович, Гладкий, Гринь, Сайядманеш, Назарина, Фаворов

АЕК: Цидотас-Сварнас, Неделчару, Чигринский, Инсуа-Василантонопулос, Шахов, Крстичич-Танкович, Ливая, Манталос

Запасные: Атанасиадис, Теохарис, Лопеш, Ансарифард, Албанис, Лаци, Галанопулос, Хнид, Шабаноджович, Христопулос, Махаирас, Ботос

Заря – АЕК: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы