Луганська "Зоря" 5-го листопада зустрінеться з грецьким клубом АЕК у 3-у турі Ліги Європи. Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи проведе Спорт 24.

Поєдинок "Зоря" – АЕК відбудеться у Запоріжжі на "Славутич-Арені". Поєдинок розпочнеться о 22:00, повідомляє 24 канал.

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Для "Зорі" та ФК АЕК поєдинок надзвичайно важливий, адже у стартових турах обидві команди програли англійському "Лестеру" та португальській "Бразі".

Щоб зберегти шанси вийти у плей-офф Ліги Європи обидвом командам потрібно здобувати перемогу. Саме це додає гостроти матчу.

До цього "Зоря" та АЕК ніколи не зустрічалися.

Зоря – АЕК стартові склади

Зоря: Шевченко – Хомченовський, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Луньов – Кабаєв, Громов

Запасні: Василь, Цвек, Руфаті, Перовіч, Гладкий, Гринь, Сайядманеш, Назарина, Фаворов

АЕК: Цідотас – Сварнас, Неделчару, Чигринський, Інсуа – Васілантонопулос, Шахов, Крстічіч – Танковіч, Лівая, Манталос

Запасні: Атанасіадіс, Теохаріс, Лопеш, Ансаріфард, Албаніс, Лаці, Галанопулос, Хнід, Шабаноджовіч, Хрістопулос, Махаірас, Ботос

Зоря – АЕК: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи