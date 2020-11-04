Сможет ли "Заря" получить первые очки в Лиге Европы против АЕКа: прогноз букмекеров
В четверг, 5 ноября, "луганская" Заря "померяется силами с грецким АЕК в матче 3-го тура группы Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.
Заря – АЕК: прогноз
Обе команды ужасно начали групповой раунд. У каждого клуба ноль набранных очков после двух стартовых туров. Команда Виктора Скрипника в первом туре разгромно уступила "Лестеру" на выезде 3:0, а уже в следующем матче минимально дома проиграла португальской "Браге" – 1:2, пишет 24 канал.
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АЭК же завершил свои матчи с аналогичными счетами. Но от "Браги" получил три мяча в ворота, а вот от "Лестера" два, при этом греки смогли отличиться одним голом в ворота английского клуба – 1:2.
Команды ни разу не встречались между собой на арене. Такая статистика только добавляет интереса такому поединку. В составе АЕКа смогут сыграть два украинца Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Первый успел залечить травму до встречи в Запорожье.
Что прогнозируют на матч букмекеры Marathonbet
Букмекеры небольшое преимущество отдают гостям матча. На победу греческого клуба стоит коэффициент 2,60. А победу "Зари" в Запорожье можно сделать ставку с коэффициентом 2,91. Ничья в этом матче оценена в 3,38.
Эксперты считают, что АЕК сможет получить минимальную победу 1:0. На то, что матч на пустой "Славутич Арене" завершится именно с таким счетом стоит коэффициент 6,95.
На аналогичный результат, но уже в пользу подопечных Виктора Скрипника (1:0) стоит коэффициент 7,50.
Первыми любители футбола скорее всего увидят гол в исполнении гостей – 2,01. А вот на то, что футболисты из Луганска первыми огорчат голкипера АЕКа – 2,15.
На показатель, что обе команды таки отметятся в еврокубковом матче можно сделать ставку с коэффициентом 1,909.
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