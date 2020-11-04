В четверг, 5 ноября, "луганская" Заря "померяется силами с грецким АЕК в матче 3-го тура группы Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Заря – АЕК: прогноз

Обе команды ужасно начали групповой раунд. У каждого клуба ноль набранных очков после двух стартовых туров. Команда Виктора Скрипника в первом туре разгромно уступила "Лестеру" на выезде 3:0, а уже в следующем матче минимально дома проиграла португальской "Браге" – 1:2, пишет 24 канал.

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АЭК же завершил свои матчи с аналогичными счетами. Но от "Браги" получил три мяча в ворота, а вот от "Лестера" два, при этом греки смогли отличиться одним голом в ворота английского клуба – 1:2.

Команды ни разу не встречались между собой на арене. Такая статистика только добавляет интереса такому поединку. В составе АЕКа смогут сыграть два украинца Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Первый успел залечить травму до встречи в Запорожье.

Матч 3-го тура группы Лиги Европы "Заря" – АЕК состоится 5 ноября в 22:00

Что прогнозируют на матч букмекеры Marathonbet

Букмекеры небольшое преимущество отдают гостям матча. На победу греческого клуба стоит коэффициент 2,60. А победу "Зари" в Запорожье можно сделать ставку с коэффициентом 2,91. Ничья в этом матче оценена в 3,38.

Эксперты считают, что АЕК сможет получить минимальную победу 1:0. На то, что матч на пустой "Славутич Арене" завершится именно с таким счетом стоит коэффициент 6,95.

На аналогичный результат, но уже в пользу подопечных Виктора Скрипника (1:0) стоит коэффициент 7,50.

Первыми любители футбола скорее всего увидят гол в исполнении гостей – 2,01. А вот на то, что футболисты из Луганска первыми огорчат голкипера АЕКа – 2,15.

На показатель, что обе команды таки отметятся в еврокубковом матче можно сделать ставку с коэффициентом 1,909.