У четвер, 5 листопада, луганська "Зоря" поміряється силами з грецьким АЕКом у матчі 3-го туру групи Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Зоря – АЕК: прогноз

Обидві команди жахливо розпочали груповий раунд. У жодного клубу по нуль набраних очок після двох стартових турів. Команда Віктора Скрипника у першому турі розгромно поступилась "Лестеру" на виїзді 3:0, а вже у наступному матчі мінімально вдома програла португальській "Бразі" – 1:2, пише 24 канал.

​До теми: Офіційно: матч Зоря – АЕК відбудеться без вболівальників

АЕК же завершив свої матчі з аналогічними рахунками. Але від "Браги" отримав три м'ячі у ворота, а от від "Лестера" два, при цьому греки змогли відзначитись одним голом у воротах англійського клубу – 1:2.

Команди жодного разу не зустрічались між собою на євроарені. Така статистика лише додає цікавості такому поєдинку. У складі АЕКа зможуть зіграти два українці Дмитро Чигринський та Євген Шахов. Перший встиг залікувати травму до зустрічі у Запоріжжі.

Матч 3-го туру групи Ліги Європи "Зоря" – АЕК відбудеться 5 листопада о 22:00

Що прогнозують на матч букмекери Marathonbet

Букмекери невелику перевагу віддають гостям матчу. На перемогу грецького клубу стоїть коефіцієнт 2,60. А звитягу "Зорі" у Запоріжжі можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,91. Нічия у цьому матчі оцінена у 3,38.

Експерти вважають, що АЕК зможе здобути мінімальну перемогу 0:1. На те, що матч на порожній "Славутич Арені" завершиться саме з таким рахунком стоїть коефіцієнт 6,95.

На аналогічний результат, але вже на користь підопічних Віктора Скрипника (1:0) стоїть коефіцієнт 7,50.

Першими любителі футболу швидше за все побачать гол у виконанні гостей – 2,01. А от на те, що футболісти з Луганська першими засмутять голкіпера АЕКа – 2,15.

На показник, що обидві команди таки відзначаться у єврокубковому матчі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,909.