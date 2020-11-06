В рамках 3-го тура группы Лиги Европы "Заря" потерпела поражение на собственном поле против АЕКа. Лучшим игроком луганского клуба в проигранном матче стал Владислав Кочергин.

Авторитетный портал InStat оценил действия игроков в еврокубковом матче в Запорожье. Эксперты отдали наивысший балл автору единственного гола в матче в составе "Зари".

Как это было: "Заря" уступила АЕКу в матче Лиги Европы с разгромным счетом: видео

Лучший в составе "Зари"

Кочергин получил 304 балла. На 81-й минуте команда получила право на угловой. Во время подачи Цинтонас кулаками вынес мяч. Его подхватил Назарина и сбросил под удар Кочергину из-за пределов штрафной. Удар был настолько идеален, что пролетел мимо всех игроков и даже голкипера, влетев в ворота.

Владислав отметился голом, когда счет матча уже был 0:3. Точку в матче поставили гости – 1:4 в пользу команды Дмитрия Чигринского и Евгения Шахова.

"За спиной" у Кочергина расположился Владлен Юрченко (256), а тройку лучших замкнул Виталий Вернидуб (247).

Худшим среди подопечных Виктора Скрипника стал нападающий Александр Гладкий, который вышел на замену, сыграв на поле 34 минуты – 179 баллов.

Лучшим футболистом матча стал игрок АЕКа Марко Ливая – 398 баллов. Что касается оценок украинских легионеров в клубе из Греции, то здесь эксперты отдали Чигринскому и Шахову 293 и 265 баллов соответственно.

Гол Кочергина смотрите видео