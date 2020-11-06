У рамках 3-го туру групи Ліги Європи "Зоря" зазнала поразки на власному полі проти АЕКа. Найкращим гравцем луганського клубу у програному матчі став Владислав Кочергін.

Авторитетний портал InStat оцінив дії гравців у єврокубковому матчі в Запоріжжі. Експерти віддали найвищий бал автору єдиного голу у матчі у складі "Зорі".

Як це було: "Зоря" поступилася АЕКу в матчі Ліги Європи з розгромним рахунком: відео

Найкращий у складі "Зорі"

Кочергін отримав 304 бали. На 81-й хвилині команда отримала право на кутовий. Під час подачі Цінтонас кулаками виніс м’яч. Його підхопив Назарина та скинув під удар Кочергіну з-за меж штрафного. Удар був настільки ідеальний, що пролетів повз всіх гравців, і навіть голкіпера, влетівши у ворота.

Владислав відзначився голом, коли рахунок матчу вже був 0:3. Крапку у матчі поставили гості – 1:4 на користь команди Дмитра Чигринського та Євгена Шахова.

"За спиною" у Кочергіна розташувався Владлен Юрченко (256), а трійку найкращих замкнув Віталій Вернидуб (247).

Найгіршим у серед підопічних Віктора Скрипника став нападник Олександр Гладкий, який вийшов на заміну, зігравши на полі 34 хвилини – 179 балів.

Найкращим футболістом матчу став гравець АЕКа Марко Лівая – 398 балів. Щодо оцінок українських легіонерів у клубі з Греції, то тут експерти віддали Чигринському та Шахову 293 та 265 балів відповідно.

Гол Кочергіна дивіться відео