Чи зможе "Зоря" перемогти АЕК: анонс важливого матчу Ліги Європи
Луганська "Зоря" у четвер, 5-го листопада, спробує відкрити лік перемогам у Лізі Європи сезону-2020/2021. Українська команда у Запоріжжі протистоятиме грецькому клубу АЕК.
Зоря – АЕК: головне
- Що: груповий етап Ліги Європи;
- Де: Україна, Запоріжжя, "Славутич Арена"
- Коли: 5 листопада, о 22:00;
- Де дивитися: телеканал "Футбол 2", онлайн-трансляція Спорт 24.
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Положення у групі
Українська та грецька команди – аутсайдери групи G, пише 24 канал. "Зоря" та АЕК програли свої матчі англійському "Лестеру" та португальській "Бразі".
Наразі "Зорі" та АЕКу потрібно зіграти у так звані "спарці" – тобто два очні матчі поспіль. Експерти вважають, що "Зорі" потрібно виграти два матчі, щоб продовжити боротьбу за вихід у плей-офф раунд.
Інакше "Зоря" та навіть АЕК можуть втратити практично всі шанси зіграти в 1/16 фіналу.
Кадрові проблеми
Перед грою обидві команди мають кадрові проблеми. "Зоря" не може розраховувати на одного зі своїх лідерів – Артема Громова. Також гру пропустить Максим Гречкін.
Водночас серйозні проблеми з кадрами у греків. Матч проти "Зорі" пропустять відразу шестеро гравців:
- Альбаніс
- Гарсія
- Сарделіс
- Сімоеш
- Чигринський
- Шиманьський
Прогноз
"Зоря" у третьому поспіль матчі Ліги Європи не розглядається фаворитом. Букмекери Marathonbet віддають невелику перевагу гостям.
На перемогу грецького клубу коефіцієнт 2,60. А на звитягу "Зорі" у Запоріжжі можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,91. Нічия у цьому матчі оцінена у 3,38.
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