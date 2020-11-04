Луганська "Зоря" у четвер, 5-го листопада, спробує відкрити лік перемогам у Лізі Європи сезону-2020/2021. Українська команда у Запоріжжі протистоятиме грецькому клубу АЕК.

Зоря – АЕК: головне

Що: груповий етап Ліги Європи;

Де: Україна, Запоріжжя, "Славутич Арена"

Коли: 5 листопада, о 22:00;

Де дивитися: телеканал "Футбол 2", онлайн-трансляція Спорт 24.

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Положення у групі

Українська та грецька команди – аутсайдери групи G, пише 24 канал. "Зоря" та АЕК програли свої матчі англійському "Лестеру" та португальській "Бразі".

Наразі "Зорі" та АЕКу потрібно зіграти у так звані "спарці" – тобто два очні матчі поспіль. Експерти вважають, що "Зорі" потрібно виграти два матчі, щоб продовжити боротьбу за вихід у плей-офф раунд.

Інакше "Зоря" та навіть АЕК можуть втратити практично всі шанси зіграти в 1/16 фіналу.

Кадрові проблеми

Перед грою обидві команди мають кадрові проблеми. "Зоря" не може розраховувати на одного зі своїх лідерів – Артема Громова. Також гру пропустить Максим Гречкін.

Водночас серйозні проблеми з кадрами у греків. Матч проти "Зорі" пропустять відразу шестеро гравців:

Альбаніс

Гарсія

Сарделіс

Сімоеш

Чигринський

Шиманьський

Прогноз

"Зоря" у третьому поспіль матчі Ліги Європи не розглядається фаворитом. Букмекери Marathonbet віддають невелику перевагу гостям.

На перемогу грецького клубу коефіцієнт 2,60. А на звитягу "Зорі" у Запоріжжі можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,91. Нічия у цьому матчі оцінена у 3,38.