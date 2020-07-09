В "Заре" рассказали, удалось ли удержать лидера команды Михайличенко
Переговоры между луганским клубом и "Андерлехтом" уже на стадии завершения. Левый защитник "Зари" Богдан Михайличенко останется в команде до конца этого сезона.
Об этом сообщает издание Meta-ratings. 23-летний Богдан Михайличенко поможет "Заре" посоревноваться в борьбе за серебряные награды.
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Помощь "Заре"
Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в бельгийский клуб. Существовала вероятность, что матч 29 тура УПЛ против "Александрии" (2:2) был последним для Михайличенко в составе луганского клуба.
За трансфер Богдана в "Андерлехт" "Заря" получит около 500 тысяч евро.
Такая спешка бельгийцев связана с тем, что основной левый защитник команды Кемари Лоуренс, который проводил отпуск на родине, на Ямайке, задерживается из-за семейных обстоятельств.
В этом сезоне Михайличенко в 34 матчах за "Зарю" трижды огорчал голкиперов и сделал четыре результативные передачи.
Карьера Богдана Михайличенко
- 23-летний футболист стал полноценным игроком "Зари" летом 2019 года, перейдя из киевского "Динамо". Переход состоялся в рамках трансфера Александра Караваева в киевский клуб.
- В сезоне 2019/2020 Богдан стал одним из лидеров "Зари". В его активе 3 гола и 4 результативные передачи в 30 матчах.
- Контракт с "Зарей" рассчитан до 30 июня 2023 года.