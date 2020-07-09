У "Зорі" розповіли, чи вдалось втримати лідера команди Михайличенка
Перемовини між луганським клубом та "Андерлехтом" вже на стадії завершення. Лівий захисник "Зорі" Богдан Михайличенко залишиться у команді до кінця цього сезону.
Про це повідомляє видання Meta-ratings. 23-річний Богдан Михайличенко допоможе "Зорі" позмагатись у боротьбі за срібні нагороди.
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Допомога "Зорі"
Раніше повідомлялося, що футболіст близький до переходу в бельгійський клуб. Існувала ймовірність, що матч 29 туру УПЛ проти "Олександрії" (2:2) був останнім для Михайличенка в складі луганського клубу.
За трансфер Богдана в "Андерлехт" "Зоря" отримає близько 500 тисяч євро.
Такий поспіх бельгійців пов'язана з тим, що основний лівий захисник команди Кемарі Лоуренс, який проводив відпустку на батьківщині на Ямайці, затримується через сімейні обставини.
У цьому сезоні Михайличенко в 34 матчах за "Зорю" тричі засмучував голкіперів і зробив чотири результативні передачі.
Кар'єра Богдана Михайличенка
- 23-річний футболіст став повноцінним гравцем "Зорі" влітку 2019 року, перейшовши з київського "Динамо". Перехід відбувся у рамках трансферу Олександра Караваєва у київський клуб.
- У сезоні 2019/2020 Богдан став одним з лідерів "Зорі". У його активі 3 голи та 4 результативні передачі у 30 матчах.
- Контракт із "Зорею" розрахований до 30 червня 2023 року.