Перемовини між луганським клубом та "Андерлехтом" вже на стадії завершення. Лівий захисник "Зорі" Богдан Михайличенко залишиться у команді до кінця цього сезону.

Про це повідомляє видання Meta-ratings. 23-річний Богдан Михайличенко допоможе "Зорі" позмагатись у боротьбі за срібні нагороди.

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Допомога "Зорі"

Раніше повідомлялося, що футболіст близький до переходу в бельгійський клуб. Існувала ймовірність, що матч 29 туру УПЛ проти "Олександрії" (2:2) був останнім для Михайличенка в складі луганського клубу.

За трансфер Богдана в "Андерлехт" "Зоря" отримає близько 500 тисяч євро.

Такий поспіх бельгійців пов'язана з тим, що основний лівий захисник команди Кемарі Лоуренс, який проводив відпустку на батьківщині на Ямайці, затримується через сімейні обставини.

У цьому сезоні Михайличенко в 34 матчах за "Зорю" тричі засмучував голкіперів і зробив чотири результативні передачі.

Кар'єра Богдана Михайличенка