Лидер "Зари" близок к переходу в европейский топ-клуб
Бельгийский "Андерлехт" очень близок к подписанию украинского левого защитника "Зари" Богдана Михайличенко.
Бельгийский клуб пытается ускорить переговоры с луганчанами о переходе. Команда уже начала подготовку к новому сезону и хочет, чтобы украинец скорее присоединился к ним, сообщает La Dernière Heure.
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Существует вероятность, что матч 29 тура УПЛ против "Александрии" (2:2) был последним для Михайличенко в составе луганского клуба.
Карьера Михайличенко
23-летний футболист стал полноценным игроком "Зари" летом 2019 года, перейдя из киевского "Динамо". Переход состоялся в рамках трансфера Александра Караваева в киевский клуб.
В сезоне 2019/2020 Богдан стал одним из лидеров "Зари". В его активе 3 гола и 4 результативные передачи в 30 матчах.
Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает его в 800 000 евро. Контракт с "Зарей" рассчитан до 30 июня 2023 года.
Украинский след в "Андерлехте"
- Клубу предстоит украинец Евгений Макаренко, но на правах аренды играет за "Кортрейк".
- Макаренко, как и Михайличенко, выступает на позиции левого защитника.
- В Бельгии досрочно завершили сезон и "Андерлехт" финишировал 8-м. Команда не попала в еврокубки.