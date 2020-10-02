2 октября "Заря" получила соперников на групповом этапе Лиги Европы. Противостоять команде Виктора Скрипника будут "Брага", "Лестер" и АЕК.

Гендиректор луганчан Станислав Оганов оценил шансы бронзового призера УПЛ пробиться в плей-офф. В интервью телеканалам "Футбол" он поделился мнением, что луганский клуб имеет неплохие шансы на выход из группы.

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"Соперники довольно сильного уровня. Группа досталась нам хорошая. Думаю, что нам вполне по силам из нее выйти. Я не хочу комментировать силу команд, так как об этом больше знает главный тренер Виктор Скрипник", – заявил Оганов.

Календарь матчей "Зари"

Во время жеребьевки украинская команда могла попасть и в "группу смерти", где их ожидали итальянский "Наполи", испанский "Реал Сосьедад" и нидерландский "АЗ Алкмар".

Полный календарь группового этапа станет известен в пятницу вечером, 2 октября, после того как будет учтено расписание матчей всех команд и других участников турнира. Пока известны только даты, когда состоятся матчи:

Тур 1: 22 октября

Тур 2: 29 октября

Тур 3: 5 ноября

Тур 4: 26 ноября

Тур 5: 3 декабря

Тур 6: 10 декабря