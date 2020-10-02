2 жовтня "Зоря" отримала суперників на груповому етапі Ліги Європи. Протистояти команді Віктора Скрипника будуть "Брага", "Лестер" і АЕК.

Гендиректор луганчан Станіслав Оганов оцінив шанси бронзового призера УПЛ пробитися в плей-офф. В інтерв'ю телеканалам "Футбол" він поділився думкою, що луганський клуб має непогані шанси на вихід з групи.

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"Суперники досить таки сильного рівня. Група дісталася нам хороша. Думаю, що нам цілком під силу з неї вийти. Я не хочу коментувати силу команд, тому що про це більше знає головний тренер Віктор Скрипник", – заявив Оганов.

Календар матчів "Зорі"

Під час жеребкування українська команда могла потрапити й до "групи смерті", де на них очікували італійський "Наполі", іспанський "Реал Сосьєдад" та нідерландський "АЗ Алкмаар".

Повний календар групового етапу стане відомий в п'ятницю ввечері, 2 жовтня, після того як буде враховано розклад матчів всіх команд і інших учасників турніру. Поки відомо лише дати, коли відбудуться матчі:

Тур 1: 22 жовтень

Тур 2: 29 жовтень

Тур 3: 5 листопад

Тур 4: 26 листопад

Тур 5: 3 грудень

Тур 6: 10 грудень