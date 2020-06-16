Зараженный COVID-19 футболист "Карпат" гулял по центру Львова: стало известно состояние игрока
Футболист львовских "Карпат" Владислав Дубинчак отреагировал на публикацию его фотографии, где он прогуливается в центре Львова. Владислав один из первых, кто сдал положительный тест на COVID-19 в "Карпатах".
Дубинчак здоров
В своем инстаграме Дубинчак отреагировал на фотографию с ним, которую обнародовал ютуб-канал "ТаТоТаке".
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Он подтвердил, что был первым игроком "Карпат", который получил положительный результат.
Я отбыл двухнедельный карантин дома, в полной изоляции. Только раз ездил в клинику, чтобы сделать новый тест, который показал "минус". Второй минус (повторный ПЦР) я получил уже вместе со всей командой. Я полностью здоров! Вирус перенес бессимптомно,
– заявил Дубинчак.
Также игрок отреагировал на критику за застолье без маски. Дубинчак утверждает, что в 99% случаев не снимает ее.
"На фото сзади можно увидеть небольшую кофейню, где мы с девушкой брали кофе и отойдя менее 100 метров, не успели еще одеть маски назад. Поэтому не стоит обвинять меня в отсутствии сознательности. Я честно выполнил все необходимые процедуры и готов к тренировкам", – оправдывается Владислав.
Что известно о вспышке COVID-19 в "Карпатах"
- Львовяне готовились к матчу чемпионата Украины против "Мариуполя". Но 30 мая у футболистов и персонала "Карпат" обнаружили положительные тесты на COVID-19.
- Поэтому поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая.
- Отметим, что "Карпаты" проводили тренировки, не зная результатов предварительного тестирования.
- 1 июня "Карпаты" прошли повторное тестирование. Всего тест сдали 65 человек и клуб сообщил, что получил меньше, чем половину положительных результатов.
- "Карпаты" официально ушли на двухнедельный карантин, который закончился 15 июня. Матчи с "Ворсклой" и СК "Днепр-1" были перенесены.
- Сообщается, что "львы" прошли новое тестирование.