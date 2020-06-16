Футболист львовских "Карпат" Владислав Дубинчак отреагировал на публикацию его фотографии, где он прогуливается в центре Львова. Владислав один из первых, кто сдал положительный тест на COVID-19 в "Карпатах".

Дубинчак здоров

В своем инстаграме Дубинчак отреагировал на фотографию с ним, которую обнародовал ютуб-канал "ТаТоТаке".

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Он подтвердил, что был первым игроком "Карпат", который получил положительный результат.

Я отбыл двухнедельный карантин дома, в полной изоляции. Только раз ездил в клинику, чтобы сделать новый тест, который показал "минус". Второй минус (повторный ПЦР) я получил уже вместе со всей командой. Я полностью здоров! Вирус перенес бессимптомно,

– заявил Дубинчак.

Также игрок отреагировал на критику за застолье без маски. Дубинчак утверждает, что в 99% случаев не снимает ее.

"На фото сзади можно увидеть небольшую кофейню, где мы с девушкой брали кофе и отойдя менее 100 метров, не успели еще одеть маски назад. Поэтому не стоит обвинять меня в отсутствии сознательности. Я честно выполнил все необходимые процедуры и готов к тренировкам", – оправдывается Владислав.

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