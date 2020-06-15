Львовские "Карпаты" провели тестирование на коронавирус. Команда находится на карантине с 2 июня, когда было сообщено о вспышке COVID-19 среди игроков и работников клуба.

О том, что "Карпаты" прошли тестирование на COVID-19, сообщает Sport Arena.

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От результатов зависит судьба "Карпат"

Результаты теста пока не сообщаются. Они дадут понять, смогут ли "Карпаты" сыграть в рамках 27 тура УПЛ с "Олимпиком". Матч запланирован на 20 июня.

По предварительной информации, "Карпаты" могут привлечь к основной команде игроков молодежного состава.

Если же в большинства футболистов результаты тестов снова будут положительные, то это нештатная ситуация.

Об этом заявлял исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Что известно о вспышке COVID-19 в "Карпатах"

"Карпаты" готовились к матчу чемпионата Украины против "Мариуполя". Однако 30 мая у футболистов и персонала "Карпат" обнаружили положительные тесты на COVID-19.

Поэтому поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая.

1 июня "Карпаты" прошли повторное тестирование. Всего тест сдали 65 человек и клуб сообщил, что получил меньше, чем половину положительных результатов.

"Карпаты" официально ушли на двухнедельный карантин. Матчи с "Ворсклой" и СК "Днепр-1" были перенесены.