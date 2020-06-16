Заражений COVID-19 футболіст "Карпат" прогулювався центром Львова: став відомий стан гравця
Футболіст львівських "Карпат" Владислав Дубінчак відреагував на публікацію його фотографії, де він прогулюється у центрі Львова. Владислав один з перших, хто здав позитивний тест на COVID-19 у "Карпатах".
Дубінчак здоровий
У своєму інстаграмі Дубінчак відреагував на світлину з ним, яку оприлюднив ютуб-канал "ТаТоТаке".
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Він підтвердив, що був першим гравцем "Карпат", який отримав позитивний результат.
Я відбув двотижневий карантин вдома, в повній ізоляції. Тільки раз їздив у клініку , щоб зробити новий тест, який показав "мінус". Другий мінус (повторний ПЛР) я отримав вже разом з усією командою. Я повністю здоровий! Вірус переніс безсимптомно,
– заявив Дубінчак.
Також гравець відреагував на критику за гуляння без маски. Дубінчак стверджує, що у 99% випадків не знімає її.
"На фото позаду ви можете побачити невелику кав’ярню, де ми з дівчиною брали каву і відійшовши менше 100 метрів, не встигли ще одягнути маски назад. Тому не варто звинувачувати мене у відсутності свідомості. Я чесно виконав всі необхідні процедури і готовий до тренувань", – виправдовується Владислав.
Що відомо про спалах COVID-19 у "Карпатах"
- Львів'яни готувалися до матчу чемпіонату України проти "Маріуполя". Але 30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19.
- Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня.
- Зазначимо, що "Карпати" проводили тренування, не знаючи результатів попереднього тестування.
- 1 червня "Карпати" пройшли повторне тестування. Всього тест здали 65 осіб і клуб повідомив, що отримав менше, аніж половину позитивних результатів.
- "Карпати" офіційно пішли на двотижневий карантин, який мав би закінчитися 15 червня. Матчі з "Ворсклою" та СК "Дніпро-1" були перенесені.
- Повідомляється, що "леви" пройшли нове тестування.