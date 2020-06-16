Футболіст львівських "Карпат" Владислав Дубінчак відреагував на публікацію його фотографії, де він прогулюється у центрі Львова. Владислав один з перших, хто здав позитивний тест на COVID-19 у "Карпатах".

Дубінчак здоровий

У своєму інстаграмі Дубінчак відреагував на світлину з ним, яку оприлюднив ютуб-канал "ТаТоТаке".

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Він підтвердив, що був першим гравцем "Карпат", який отримав позитивний результат.

Я відбув двотижневий карантин вдома, в повній ізоляції. Тільки раз їздив у клініку , щоб зробити новий тест, який показав "мінус". Другий мінус (повторний ПЛР) я отримав вже разом з усією командою. Я повністю здоровий! Вірус переніс безсимптомно,

– заявив Дубінчак.

Також гравець відреагував на критику за гуляння без маски. Дубінчак стверджує, що у 99% випадків не знімає її.

"На фото позаду ви можете побачити невелику кав’ярню, де ми з дівчиною брали каву і відійшовши менше 100 метрів, не встигли ще одягнути маски назад. Тому не варто звинувачувати мене у відсутності свідомості. Я чесно виконав всі необхідні процедури і готовий до тренувань", – виправдовується Владислав.

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