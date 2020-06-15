Футболист львовских "Карпат" Владислав Дубинчак, у которого обнаружили COVID-19, разгуливал по центру Львова без маски. Игрок сдал положительный тест на коронавирус около 17 дней назад.

Ютуб-канал "ТаТоТаке" обнародовал фотографию, где Дубинчак вместе с девушкой прогуливается в центре Львова. Фотография с Владиславом сделана 13-го июня.

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Футболист мог отбыть самоизоляцию

Дубинчак рассказывал, что первый тест на COVID-19 был отрицательный, а второй – положительный. "Карпаты" же сообщали о первых случаях заражения коронавирусом еще 30 мая.

По информации "ТаТоТаке", с момента, когда Дубінчак пошел на самоизоляцию, прошло 17 дней при необходимых 14-ти.



Дубинчак в центре Львова / Скриншот

Впрочем, ни "Карпаты", ни сам Дубинчак официально не сообщали, здоров ли футболист.

Отметим, что в Украине, где выявлено 31 810 случаев COVID-19, маску нужно носить обязательно только в общественных местах. Штраф за отсутствие маски составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

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