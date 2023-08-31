Игра окончилась победой второй ракетки мира. После матча она собиралась пожать руку уроженке Одессы, но Марина Заневская проявила гражданскую позицию и отказалась это делать.

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Демонстрация проукраинской позиции

Бельгийская теннисистка, родившаяся в Украине и до 2016 года выступавшая за родную страну, объяснила, почему не пожала руку белоруске Арине Сабаленко. Она сказала, что уважает соперницу как теннисистку, но приняла для себя такое решение из-за пассивной позиции второй ракетки мира относительно войны. По словам Заневской, она не осуждает белоруску, но руку ей подавать было бы неправильно.

Знаю, что выступаю за Бельгию, но вся моя семья в Украине. Члены моей семьи находятся на фронте. Пожать ей руку – это все равно что плюнуть им в лицо. Это был не самый лучший способ оставить корт, потому что люди освистывали меня, но я была к этому готова. Я покидаю мир тенниса с высоко поднятой головой и ощущением, что сделала что-то ради доброго дела,

– сказала Заневская.

Отметим. что вторая ракетка мира имеет большую медийную площадку и влияние в своей стране, но не осудила действия белорусских и российских властей. Она продолжает посещать Россию после 24 февраля 2022 года. Также выдает из себя постоянно жертву и отказывается говорить о войне, которую называет политикой

Справка. Марина Заневская завершила карьеру после US Open из-за хронической травмы спины, которая беспокоила ее последние 4 года. Наивысшей позицией в рейтинге WTA была 62 строчка. До 2016 года выступала под флагом Украины, но сменила спортивное гражданство на бельгийское. Именно в этой стране она тренировалась с 2008 года.