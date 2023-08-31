Гра закінчилася перемогою другої ракетки світу. Після матчу вона збиралася потиснути руку уродженці Одеси, проте Марина Заневська проявила громадянську позицію та відмовилася це робити.

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Демонстрація проукраїнської позиції

Бельгійська тенісистка, яка народилася в Україні та до 2016 року виступала за рідну країну, пояснила, чому не потисла руку білорусці Арині Сабалєнка. Вона сказала, що поважає суперницю, як тенісистку, але прийняла для себе таке рішення через пасивну позицію другої ракетки світу щодо війни. За словами Заневської, вона не засуджує білоруску, але руку їй тиснути було б неправильно.

Знаю, що виступаю за Бельгію, але вся моя сім'я в Україні. Члени моєї родини знаходяться на фронті. Потиснути їй руку – це все одно, що плюнути їм в обличчя. Це був не найкращий спосіб залишити корт, тому що люди освистували мене, але я була до цього готова. Я залишаю світ тенісу з високо піднятою головою та відчуттям, що зробила щось заради доброї справи,

– сказала Заневська.

Зазначимо. що друга ракетка світу має великий медійний майданчик та вплив у своїй країні, але не засудила дії білоруської та російської влади. Вона продовжує відвідувати Росію після 24 лютого 2022 року. Також видає із себе постійно жертву та відмовляється говорити про війну, яку називає політикою.

Довідка. Марина Заневська завершила кар’єру після US Open через хронічну травму спини, яка турбувала її останні 4 роки. Найвищою позицією в рейтингу WTA була 62 сходинка. До 2016 року виступала під прапором України, але змінила спортивне громадянство на бельгійське. Саме в цій країні вона тренувалася з 2008 року.