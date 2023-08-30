Накануне бывшая украинская теннисистка объявила, что US Open станет ее последним турниром в карьере. Несмотря на то, что спортсменке всего 30 лет, Заневская приняла такое решение из-за хронических проблем со спиной, которые беспокоили ее последние четыре года.

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Сменила гражданство, но осталась украинкой

На старте последнего турнира в карьере Марины Заневской жеребьевка ее свела с "нейтральной" теннисисткой из Беларуси Ариной Сабаленко. Для одесситки это было третье участие в основной сетке US Open. Лучшим результатом на американском "мейджоре" стал турнир в 2022 году, где Марина сыграла во втором круге соревнований.

Матч соперниц завершился победой второй ракетки мира со счетом 6:3, 6:2. После завершения поединка бельгийка украинского происхождения, которая с начала полномасштабного вторжения играет с сине-желтой лентой на голове, продемонстрировала свою гражданскую позицию. Она отказалась пожимать руку сопернице, которая продолжает ездить в Россию и постоянно жалуется, что ее спрашивают о войне.

Смотрите видео с проявлением гражданской позиции Марины Заневской

через проблеми зі спиною впродовж останніх чотирьох років, вона вирішила завершити виступи після американського мейджора.

Интересно. Украину на US Open в основной сетке представляют 5 спортсменок. Во второй круг пробились Леся Цуренко и Элина Свитолина. Свои матчи они сыграют 31 августа.

Что известно о Марине Заневской