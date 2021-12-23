Замена Черноморцу: Динамо нашло новый клуб УПЛ для аренды футболистов
23 декабря 2021 , 08:43Читати новину українською
Источник:ФК Верес
Спортивный директор Вереса Вячеслав Шевчук на заседании наблюдательного совета рассказал о кадровом усилении команды. Ровненский клуб могут пополнить игроки киевского Динамо.
Шевчук уже пообщался с президентом Динамо Игорем Суркисом по поводу возможной аренды игроков.
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Я разговаривал с Игорем Суркисом, и он сказал, что если Вересу нужны наши игроки, то обращайтесь, будем общаться. Если нашему тренеру интересны определенные футболисты, нужно сделать список,
– начал он.
"Можно оформить аренду на два года, и если футболист заиграет, то потом Динамо может его продать, а нам какой-то процент. Посмотрим", – сказал Шевчук.
Черноморец откажется от футболистов Динамо
- Одесский Черноморец не публично называют фарм-клубом Динамо. Причина в том, что в составе одесситов выступают 16 арендованных футболистов Динамо. Возглавляет Черноморец бывший тренер молодежных команд Динамо Юрий Мороз.
- Теперь клуб может сменить этот вектор – Черноморец и одноименный одесский стадион получат новых владельцев. Ими станут одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.
- У Кауфмана и Грановского в планах полностью обновить состав команды, отказаться от арендованных и сделать ставку на воспитанников.