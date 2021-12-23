Шевчук вже поспілкувався з президентом Динамо Ігорем Суркісом з приводу можливої оренди гравців.
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Я розмовляв з Ігорем Суркісом, і він сказав, що якщо Вересу потрібні наші гравці, то звертайтеся, спілкуватимемося. Якщо нашому тренеру цікаві певні футболісти, потрібно зробити список,
– почав він.
"Можна оформити оренду на два роки, і якщо футболіст заграє, то потім Динамо може його продати, а нам якийсь відсоток. Подивимося", – сказав Шевчук.
Чорноморець відмовиться від футболістів Динамо
- Одеський Чорноморець не публічно називаються фарм-клубом Динамо. Причина в тому, що у складі одеситів виступають 16 орендованих футболістів Динамо. Очолює Чорноморець колишній тренер молодіжних команд Динамо Юрій Мороз.
- Тепер клуб може змінити цей вектор – Чорноморець та однойменний одеський стадіон отримають нових власників. Ними стануть одеські бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський.
- Кауфман та Грановський мають у планах повністю оновити склад команди, відмовитися від орендованих та зробити ставку на вихованців.