Шевчук вже поспілкувався з президентом Динамо Ігорем Суркісом з приводу можливої ​​оренди гравців.

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Я розмовляв з Ігорем Суркісом, і він сказав, що якщо Вересу потрібні наші гравці, то звертайтеся, спілкуватимемося. Якщо нашому тренеру цікаві певні футболісти, потрібно зробити список,

– почав він.

"Можна оформити оренду на два роки, і якщо футболіст заграє, то потім Динамо може його продати, а нам якийсь відсоток. Подивимося", – сказав Шевчук.

Чорноморець відмовиться від футболістів Динамо