Григорчук: дыма без огня не бывает

Роман Григорчук прокомментировал слухи о возвращении в Черноморец. Специалист не подтвердил информацию, но намекнул, что может возглавить "моряков".

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Как говорится, дыма без огня не бывает. Но конкретнее я сейчас вам не могу сказать,

– заявил тренер.

Григорчук отказался подтверждать или опровергать факт переговоров с Черноморцем.

"Знаете, я и так сказал больше, чем хотел. Здесь лучше всего дождаться конкретики", – отметил Григорчук.

Он добавил, что сейчас живет в Одессе.

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