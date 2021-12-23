Шевчук уже пообщался с президентом Динамо Игорем Суркисом по поводу возможной аренды игроков.

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Я разговаривал с Игорем Суркисом, и он сказал, что если Вересу нужны наши игроки, то обращайтесь, будем общаться. Если нашему тренеру интересны определенные футболисты, нужно сделать список,

– начал он.

"Можно оформить аренду на два года, и если футболист заиграет, то потом Динамо может его продать, а нам какой-то процент. Посмотрим", – сказал Шевчук.

Черноморец откажется от футболистов Динамо