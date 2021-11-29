По информации журналиста Александра Денисова, они уже близки к заключению соглашения. В настоящее время владелец Черноморца – Леонид Климов.

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"Из той информации, что у меня есть, новые владельцы не видят содержание команды на базе арендованных игроков, а готовы строить команду за счет клубных питомцев. Также речь идет о формировании совершенно новой команды. Сейчас все зависит от того, какую цель будут ставить перед командой новые владельцы. И от этого зависит, какой бюджет будет тратиться на команду и трансферы", – рассказал Денисов.

Кто такие Кауфман и Грановский

Бизнесменам принадлежит Одесский аэропорт, отели Лондонская, Бристоль, Пассаж и киевский Президент-отель, а также табачная компания "Тедис".

Кауфман и Грановский должны полностью обновить состав команды, отказаться от арендованных и сделать ставку на воспитанников.

Обратите внимание! Черноморцы не публично называются фарм-клубом Динамо. Причина состоит в том, что в составе одесситов выступают 16 арендованных футболистов Динамо. Возглавляет Черноморец бывший тренер молодежных команд "Динамо" Юрий Мороз.