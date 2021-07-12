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Турецкий клуб согласовал все личные детали контракта украинского вингера сборной Украины. Правда, у сторон были разные вкусы в финансовой части сделки.
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Андрей Ярмоленко хотел зарабатывать в Турции 4,5 миллиона евро в год, но в результате переговоров стороны сошлись на 4 миллионах евро.
Существует большая вероятность того, чтобы капитан сборной Украины достанется клубу из Стамбула бесплатно. Вест Хэм готов отпустить украинца свободным агентом уже в этом межсезонье. Хотя контракт футболиста с "молотобойцами" рассчитан еще до конца июня 2022 года. Причина такого решения англичан – высокая зарплата футболиста.
Ярмоленко в Вест Хэме
Украинец выступал в клубе АПЛ с июня 2018 года, покинул дортмундскую Боруссию. Тогда англичанам пришлось выложить за Ярмоленко 20 миллионов евро.
Как только Андрей начал показывать свою лучшую форму в Англии, так сразу все ломали травмы. Футболист сборной Украины не смог качественно зарекомендовать себя в английском клубе. Такие травмы отдаляли игрока от доверия тренера и стабильного места в основе.
- Хавбек уже решил не продлевать соглашение с Вест Хэмом. В сезоне 2020/2021 Ярмоленко сыграл в футболке "молотобойцев" только 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.