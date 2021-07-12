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Турецкий клуб согласовал все личные детали контракта украинского вингера сборной Украины. Правда, у сторон были разные вкусы в финансовой части сделки.

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Андрей Ярмоленко хотел зарабатывать в Турции 4,5 миллиона евро в год, но в результате переговоров стороны сошлись на 4 миллионах евро.

Существует большая вероятность того, чтобы капитан сборной Украины достанется клубу из Стамбула бесплатно. Вест Хэм готов отпустить украинца свободным агентом уже в этом межсезонье. Хотя контракт футболиста с "молотобойцами" рассчитан еще до конца июня 2022 года. Причина такого решения англичан – высокая зарплата футболиста.

Ярмоленко в Вест Хэме

Украинец выступал в клубе АПЛ с июня 2018 года, покинул дортмундскую Боруссию. Тогда англичанам пришлось выложить за Ярмоленко 20 миллионов евро.

Обратите внимание! Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера правого вингера только в 4 миллиона евро.

Как только Андрей начал показывать свою лучшую форму в Англии, так сразу все ломали травмы. Футболист сборной Украины не смог качественно зарекомендовать себя в английском клубе. Такие травмы отдаляли игрока от доверия тренера и стабильного места в основе.