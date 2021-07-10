Новый вызов в карьере Ярмоленко

31-летний футболист может сменить английский Вест Хэм на турецкий Фенербахче. По информации источника, Андрей Ярмоленко уже согласился на переезд в турецкую Суперлигу.

Вот так Ярмоленко – лучший футболист сборной Украины на Евро-2020, – InStat

Сразу два клуба Турции претендовали на украинца – Фенербахче и Галатасарай. Однако команда из Стамбула предложила более привлекательные условия для игрока. В Фенербахче готовы платить футболисту "молотобойцев" 3 миллиона евро в год. Другой турецкий гранд отдал украинцу 2,5 миллиона евро.

Официальной информации пока о переходе Ярмоленко нет. Интересно, что в Лондоне Андрей получает в два раза больше – 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что середняк АПЛ готов отпустить украинца бесплатно. Клуб хочет избавиться от украинца из-за его высокой зарплаты.

Карьера Ярмоленко в Вест Хэме: главное

Капитан "сине-желтых" выступает за "молотобойцев" с июня 2018 года, перейдя из дортмундской Боруссии. Контракт Ярмоленко с англичанами рассчитан до конца июня 2022 года. Поэтому футболист не сможет достаться клубам бесплатно.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера правого вингера в 4 миллиона евро. Правда, его цена может значительно вырасти. Андрей стал лидером "сине-желтых" на Евро-2020, отметившись на турнире 2 голами и таким же количеством ассистов.